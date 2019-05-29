شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة اللاعبين المتأهلين إلى بطولة العالم للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش "psa" ، قائمة اللاعبين المتأهلين إلى بطولة العالم التي ينظمها نادي وادي دجلة في يونيو المقبل، حيث أظهرت قائمتي الرجال والسيدات تأهل 9 لاعبين مصريين.

وأظهرت منافسات الرجال تأهل كل من: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، محمد الشوربجي المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف التاسع.

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بينما أظهرت منافسات السيدات تأهل كل من: رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة و المصنفة الأولى، نور الشربيني المصنفة الثانية، نور الطيب المصنفة الثالثة، نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة السابعة.

وتقام بطولة وادي دجلة في الفترة من 9 إلى 14 يونيو المقبل حيث تصنف البطولة بفئة البطولات البلاتينية وتبلغ قيمة جوائزها المادية 160 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات .