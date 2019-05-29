تعرف على قائمة اللاعبين المتأهلين إلى بطولة العالم للإسكواش...

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جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش "psa" ، قائمة اللاعبين المتأهلين إلى بطولة العالم التي ينظمها نادي وادي دجلة في يونيو المقبل، حيث أظهرت قائمتي الرجال والسيدات تأهل 9 لاعبين مصريين.
وأظهرت منافسات الرجال تأهل كل من: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، محمد الشوربجي المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف التاسع.
بينما أظهرت منافسات السيدات تأهل كل من: رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة و المصنفة الأولى، نور الشربيني المصنفة الثانية، نور الطيب المصنفة الثالثة، نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة السابعة.
وتقام بطولة وادي دجلة في الفترة من 9 إلى 14 يونيو المقبل حيث تصنف البطولة بفئة البطولات البلاتينية وتبلغ قيمة جوائزها المادية 160 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات .
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