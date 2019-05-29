شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الألاف يحتشدون لتوديع بطل "فورميولا 1" السابق نيكى لودا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتشد الألاف فى كاتدرائية القديس ستيفن فى قلب العاصمة النمساوية فيينا، لإلقاء نظرة الوداع على جثمان عملاق الرياضة نيكى لودا، والذى وافته المنية فى 20 مايو الجارى، ليكون أول رياضى تقام جنازته من الكنيسة التاريخية فى النمسا، والتى أهم المبانى الدينية فى النمسا.

وقد وضع جثمان بطل العالم، فى سباق "فورميولا 1"، مرتديا بدلة السباق فى تابوت مغلق مرتديا خوذة السباق فى وسط السباق منذ الثامنة صباحا بالتوقيت المحلى.

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ويعد قرار إقامة صلاة الجنازة على البطل الرياضى، والذى فاز ببطولة العالم ثلاثة مرات، فى الكاتدرائية التاريخية تكريما له، حيث أن الأمر سبق وأن تكرر مع أبرز الشخصيات على الساحة النمساوية، على رأسهم رئيس أساقفة فيينا، الكاردينال فرانز كوينيج ، وولى العهد السابق للإمبراطورية النمساوية الهنجارية ، أوتو فون هابسبورج.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام نمساوية، فإن أبرز الشخصيات التى ستحضر الجنازة، على رأسهم بطل العالم فى سباق "فورميولا 1" لويس هاميلتون، وبيرني إكلستون، ورئيس مرسيدس توتو وولف.



أثناء صلاة الجنازة



النعش أثناء نقله إلى مثواه الأخير



النعش داخل الكاتدرائية



النعش داخل كاتدرائية سان ستيفن التاريخية بفيينا



النعش محمولا على الأكتاف



الورود تزين الكاتدرائية



حشد كبير أمام الكاتدرائية



حشد من المواطنين امام الكاتدرائية



خوذة البطل السابق تزين نعشه



صورة تذكارية للنعش



عدد كبير يقفون أمام الكاتدريائية لتوديع اللاعب



عدد من المواطنين أمام الكاتدرائية



كتيب عن الرياضى الراخل



لحظة حداد



محبو الرياضى الراحل يقفون أمام الكاتدرائية



محبو اللاعب يلقون عليه التحية الأخيرة



محبو اللاعب يلقون نظرة الوداع الأخير له



نظرة الوداع الأخيرة لبطل فورميولا 1 الراحل



نعش نيكى لودا داخل الكاتدرائية التاريخية



نعش نيكى لودا