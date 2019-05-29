شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام محارب يكشف لـ"سوبر كورة" أسباب استبعاده فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهر بأهدافه فى مرمى الأهلى، ليقرر الأحمر ضمه ويصبح واحدا من أهم لاعبى الفريق، قبل أن يصبح أسيراً لدكه البدلاء لتنهال عليه العروض الداخلية والخارجية للحصول على خدماته.

إسلام محارب نجم الأهلى يكشف رأيه فى العديد من الأمور ويسرد أسباب غيابه عن تشكيلة الفريق الأحمر، ويلقى الضوء على أبرز جوانب حياته الشخصية فى حوار لـ"سوبر كورة".

لمعرفة الأسباب اقرأ هذا الحوار