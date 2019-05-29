شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُحدد 10 سبتمبر المقبل موعدا لنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، يوم 10 سبتمبر المقبل موعدا لنهائى كأس مصر، الذى سيتم استئنافه مع بداية الدورى الجديد.
وتقام مباريات كأس مصر المقبلة بمشاركة الصفقات الجديدة حيث سيتم فتح باب القيد للأندية أواخر يوليو المقبل.
يذكر أن نادى الزمالك هو حامل لقب بطولة كأس مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يُحدد 10 سبتمبر المقبل موعدا لنهائى كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.