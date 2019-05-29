شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُحدد 10 سبتمبر المقبل موعدا لنهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، يوم 10 سبتمبر المقبل موعدا لنهائى كأس مصر، الذى سيتم استئنافه مع بداية الدورى الجديد.

وتقام مباريات كأس مصر المقبلة بمشاركة الصفقات الجديدة حيث سيتم فتح باب القيد للأندية أواخر يوليو المقبل.

يذكر أن نادى الزمالك هو حامل لقب بطولة كأس مصر.