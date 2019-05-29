سموحة يوافق على رحيل حسام حسن بشرط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة أن حسام حسن مدرب الفريق السكندرى يمتلك القرار الأول والأخير فى رحيل حسام حسن لاعب النادى. وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر: رفض الكابتن حسام حسن رحيل نجم نادى سموحة حسام حسن إلا حال وجود بديل مناسب من حيث الإمكانيات الفنية والبدنية مهما كانت الإغراءات المالية.

فرج عامر ويستعد فريق سموحة لمواجهة الاتحاد السكندرى فى المباراة التى تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام التى تقام فى العاشرة مساء الاثنين المقبل.

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