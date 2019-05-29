شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد ممنوع من خوض التدريبات فى الأهلى .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم انتهاء موسم حسين السيد ظهير أيسر الأهلى المعار للاتفاق مع ناديه السعودى، ورغم عودة اللاعب للقاهرة بشكل نهائى، إلا أن اللاعب ممنوعاً من المشاركة فى تدريبات القلعة الحمراء.

وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى، أن مارسيليو ممنوع من المشاركة فى تدريبات الأهلى، حتى لا يتعرض لعقوبة من نادى الاتفاق، خاصة وأن إعارته تنتهى بشكل رسمى نهاية شهر مايو الجارى، مؤكداً أن اللاعب حصل على راحة قبل البت فى أمره بشكل رسمى.

وقدم حسين السيد مستوى جيد مع الاتفاق السعودى، ليصبح مرشحاً للعودة من جديد للنادى الأهلى، فى الوقت الذى تلقى اللاعب أكثر من عرض سعودى لتكرار تجربة الإعارة فى الموسم الجديد.

Advertisements

ويرغب مسئولو الأهلى أن يكون حسين السيد هو البديل الأنسب والجاهز للظهير التونسى المتألق على معلول ثم يأتى محمود وحيد بديلا ثانياً، وربما يحظى مارسيلو بفرصة اللعب بشكل أساسى حال رحيل معلول للاحتراف الخارجى.

وتلقى مسئولو النادى الأهلى عرضًا شفهيًا من أحد الأندية السعودية لشراء حسين السيد، حيث استعلم النادى السعودى عن شروط الإدارة الحمراء للموافقة على التفريط فى اللاعب الملقب بمارسيلو، إلا أن الإدارة الحمراء قررت عدم البت فى الأمر إلا فى حالة وصول عروض رسمية.