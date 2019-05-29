وزير الرياضة: نهائى الكونفدرالية بروفة قوية للأمم الإفريقية

أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن سعادته البالغة بردود الفعل الإيجابية الواسعة عقب تتويج الزمالك بطلاً لكأس الكونفدرالية لكرة القدم بتشجيع ومساندة واضحة من مختلف الجماهير المصرية مهنئاً لاعبى الزمالك الابطال وجمهورهم الكبير ومجلس إدارتهم بهذا الفوز المشرف بالبطولة القارية.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر لكل

القيادات بمؤسسات وأجهزة الدولة لنجاحهم فى خلق اجواء مثالية وحضارية ساهمت بقوة فى نجاح التنظيم وتأمين الجماهير فى واحدة من اقوى البطولات الإفريقية.

وعدد وزير الشباب والرياضة المكاسب الكثيرة التى صاحبت مباراة التتويج بالكونفدرالية التى تعتبر بروفة رسمية وواقعية

لحضور الجماهير بأعداد فاقت 70 ألف مشجع قبل أسابيع من استضافة مصر كأس الأمم الإفريقية وهو الحدث الوطنى الذى ينتظره كل المصريين.

وقال وزير الشباب والرياضة أن المشهد الحضارى للجمهور الذى حضر فى المدرجات يدعو للفخر لظهور جماهير القطبين يدًا واحدة من خلال الاحتفال بشهداء الأهلى والزمالك على مدار المباراة، وهو ما عكس حالة الحب الجماهيرية التى تعيشها مصر قبل العرس الإفريقى.