سموحة يخوض مباراة الاتحاد بالناشئين

قرر الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة حسام حسن خوض مباراته الأخيرة فى الدورى أمام الاتحاد السكندرى بالبدلاء والناشئين، كما قرر منح معظم لاعبيه الأساسيين راحة سلبية وإجازة طويلة حتى موعد بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.
ومن بين المستبعدين عدد كبير من اللاعبين الذين خاضوا مباراة بتروحيت الأخيره بالدورى، وهم: محمد أبوجبل، كريم يحيى، رجب نبيل، محمود عزت، أحمد أبوالفتوح، أحمد حمص، إبراهيم عبدالقوى، شريف رضا، ديريك تسيبامبى،حسام حسن، أوميد أوكرى.
وضمن سموحة البقاء فى الدورى الممتاز بعد تغلبه على بتروجيت بهدفين للا شىء ليرفع رصيده إلى ٣٨ نقطة.
كما قرر حسام حسن استبعاد الخماسى المقرر الاستغناء عنهم بنهاية الموسم، وهم: محمد فتحى حارس المرمى، عمرو بركات، عبدالعزيز إمام، إبراهيم عادل، محمد حمدى زكى.
فى حين يسعى حسام حسن إلى اشراك أكبر عدد من
والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندرى يسعى لتحقيق الفوز على سموحة لضمان البقاء بالدورى حيث تجمد رصيده عند النقطه ٣٦، وقد يتعرض للهبوط حال تعادله أمام سموحة فى حالة نجاح بتروجيت فى تحقيق الفوز على المقاولون العرب.
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