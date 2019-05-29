رمضان صبحى.. أزمة جديدة فى الأهلى

تحولت إعارة رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق إلى قنبلة موقوتة من هيديرسفيلد الإنجليزى خاصة أن الأهلى لم يحسم تجديد إعارة اللاعب بشكل رسمى، كما أنه حال استكمال الدورى بعد أمم إفريقيا، فإن الموسم يكون انتهى بالنسبة لرمضان ووفى حالة تجديد إعارته سيتم قيده من جديدبعد نهاية الموسم بعقد جديد، وهو ما يعنى غيابه عن مباراتى الزمالك والمقاولون بالدورى.
ويغادر الثنائى سعد سمير وكريم وليد «نيدفيد»، لاعبا فريق الأهلى إلى ألمانيا خلال الساعات المقبلة للخضوع لفحص طبى جديد بعد أن أجرى
وعاد محمد محمود لاعب الوسط من ألمانيا فى الأيام الماضية، ويخضع لبرنامج تأهيلى على أن يعود مرة أخرى لألمانيا بعد عيد الفطر المبارك.
وخضع الثنائى أحمد حمودى والنيجيرى جونيور أجاى، لاعبا الفريق، لفحص طبى للتأكد من جاهزيتهما بعد شكوى الثنائى من بعض الكدمات.
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