أكد أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادى الزمالك أنه سيتم عقد جلسة مع المدير الفنى لتحديد مصيره وأنه سبق أن تقدم باقتراح إلى مجلس الإدارة بشأن استمرار المدير الفنى حتى انتهاء المسابقات خصوصا أنه تقدم باقتراح إلى مجلس الإدارة بشأن استمرار المدير الفنى حتى انتهاء المسابقات خصوصا أنهحقق نتائج جيدة منها الفوز ببطولة السوبر المصرى السعودى وبطولة الكونفدرالية الإفريقية، ولكن فى حال طلب جروس مقابل مادى كبير سيكون من الصعب تجديد عقده مع الزمالك.

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كانت هذه تفاصيل خبر راتب جروس يعجل برحيله عن الزمالك.. ومحاولات لإقناعه بالاستمرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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