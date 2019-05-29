اليوم .. الزمالك يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً للإنتاج الحربي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى معسكر مغلق مساء اليوم الأربعاء استعدادا للقاء الانتاج الحربى غدًا بستاد بتروسبورت والمؤجل من الجوله ٣١ للدورى الممتاز. ويختار السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى ٢٠ لاعباً للمعسكر هم محمود جنش وعمر صلاح لحراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام وحازم إمام وعبدالله جمعه وحمدى النقاز وبهاء مجدى ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد سيد زيزو ومحمود صلاح لحراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام وحازم إمام وعبدالله جمعه وحمدى النقاز وبهاء مجدى ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن ومحمد عنتر وأحمد سيد زيزو ومحمودكهربا وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وأيمن حفنى وحميد إحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب. وكان جروس قد قاد تدريبات الفريق مساء أمس الأول فى أول تجمع للفريق، وأشاد بالروح القتالية للاعبين خلال لقاء نهضة بركان وإصرارهم على الفوز باللقب الإفريقى.. وطالب جروس لاعبى الزمالك بغلق ملف الكونفدرالية الإفريقية والتركيز فى بطولة الدورى.

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