رياضة | جودين: سواريز جاهز لبطولة كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جودين: سواريز جاهز لبطولة كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف دييغو غودين مدافع منتخب أوروجواي عن موقف مشاركة لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة مع المنتخب في بطولة كوبا أمريكا القادمة.

ويعاني سواريز في الفترة الحالية من إصابة قوية غاب على آثرها عن المشاركة مع برشلونة خلال الفترة الماضية كان آخرها الخروج من الحسابات في مباراة فالنسيا بنهائي كأس ملك إسبانيا.

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وقال غودين في تصريحات نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو: تحدثت مع سواريز وأبلغني بأنه يتعافي بشكل سريع، عما كان عليه قبل كأس العالم 2014، اعتقد أنه سيعود للمشاركة بشكل جيد.