رياضة | الكشف عن تفاصيل عقد هازارد مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن تفاصيل عقد هازارد مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت صحيفة ذا صن الإنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل حول موافقة نادي تشيلسي على بيع البلجيكي إيدن هازارد لريال مدريد في الصيف المقبل.

واكدت الصحيفة الإنجليزية على أن تشيلسي وافق على بيع هازارد لنادي ريال مدريد في نظير الحصول على مبلغ 115 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 130 مليون يورو.

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واشارت الصحيفة إلى أن هازارد سينضم لريال مدريد بشكل رسمي عقب نهاية بطولة الدوري الأوروبي والتي ستجمع تشيلسي مع أرسنال مساء اليوم الأربعاء.

واضافت الصحيفة بأن هازارد سينضم مطلع الأسبوع المقبل لريال مدريد بعقد لمدة 4 مواسم حتي صيف عام 2023 براتب أسبوعي يصل إلى أكثر من 450 ألف يورو.

الجدير بالذكر أن هازارد ارتبط بالانضمام لريال مدريد خلال الفترة الماضية بطلب واضح من الفرنسي زين الدين زيدان