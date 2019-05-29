رياضة | يورجن كلوب يتجنب سقطته أمام ريال مدريد لقهر لتوتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يتجنب سقطته أمام ريال مدريد لقهر لتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن سبب قرار سفر بعثة ليفربول الإنجليزي متأخرة عن فريق توتنهام الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية أن يورجن كلوب مدرب ليفربول قرر سفر بعثة الفريق إلى مدريد في الليلة التي تسبق المباراة النهائية بينما يسافر توتنهام إلى مدريد قبل المباراة بثلاثة أيام.

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وأضافت أن كلوب يريد تجنب ما فعله قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي الذي خسره أمام ريال مدريد بنتيجة 1-3، حيث سافرت بعثة ليفربول لمدينة كييف التي استضافت اللقاء قبلها بـ48 ساعة باعتبار أن المباراة غير عادية.

وأشارت إلى أن كلوب يريد التحضير لنهائي دوري الأبطال كما استعد الفريق لأي مباراة أوروبية هذا العام بالسفر يوم الجمعة واللعب يوم السبت المقبل لأن قضاء يومين في مدريد قبل مباراة توتنهام سيرفع من الضغط على لاعبي ليفربول.