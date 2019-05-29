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رياضة | برشلونة يخطط لاستعادة "نيمار" بـ"ديمبلي"

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بدأت إدارة نادي برشلونة الإسباني خطة إعادة نيمار دا سيلفا لاعب باريس جرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات لاصيفة.

 

وذكرت إذاعة كاتالونيا 1 أن المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان لا تزال في مرحلة مُبكرة للغاية لكنها ستشمل الفرنسي عثمان ديمبلي الذي سيكون ضمن الصفقة.

 

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وأوضحت أن برشلونة سيعرض عثمان ديمبلي ضمن صفقة استعادة نيمار رغم أنه يعلم أن باريس سان جيرمان لن يفرط في اللاعب بسهولة.

 

وارتبط اسم نيمار كثيراً خلال الأشهر الماضية بفريق الإسباني، الغريم الأزلي لبرشلونة.

 

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