رياضة | عاجل.. كريستيان جروس مستمر في الزمالك حتى أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كريستيان جروس مستمر في الزمالك حتى أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد حبشي وكيل أعمال كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن أن المدرب قرر الاستمرار في منصبه حتى انتهاء المباريات المتبقية للفريق قبل بطولة أمم إفريقيا فقط وهي مباراة الإنتاج الحربي ومباراة حرس الحدود أو الجونة يوم 3 يونيو المقبل.

وقال الحبشي في تصريحات تليفزيونية: "عقد جروس مع الزمالك سينتهي بالتحديد يوم 31 مايو الجاري ولكن المدير الفني سيكمل مهامه لحين خوض الفريق لمبارياته قبل أمم إفريقيا 2019 وتحديد مصير استمراره في القلعة البيضاء".

وأشار الحبشي إلى أن جروس سيعقد جلسة مع مسئولي الزمالك خلال الأيام المقبلة لحسم مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل.