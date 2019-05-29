رياضة | أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزارو يقترب من الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قريبا من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الصيف المقبل.

يأتي ذلك في ظل الانتقادات الموجهة إلى اللاعب بسبب مستواه في الفترة الأخيرة واستبعاده من قائمة منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 الشهر المقبل في القاهرة.

ويبحث أزارو عن عرض للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل ترحيب القلعة الحمراء برحيله.