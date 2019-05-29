رياضة | لجنة المسابقات تتحدى الأهلي بـ3 مباريات للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة المسابقات تتحدى الأهلي بـ3 مباريات للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه سيتم إقامة 4 مباريات في بطولة الدوري المصري عقب مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019.

وأوضح عامر حسين في تصريحات تليفزيونية أنه أبلغ الأندية بعدم وجود تعديلات على المواعيد الجديدة لمباريات الدوري لتظل قائمة يومي 30 مايو و3 يونيو المقبل.

وأضاف عامر حسين أن الأهلي سيلعب مع المقاولون والزمالك بعد بطولة أمم إفريقيا أما الزمالك فسيلعب مع الإسماعيلي والأهلي بالإضافة إلى حرس الحدود أو الجونة.

كان الأهلي قد رفض خوض أي مباريات بعد بطولة أمم إفريقيا وتمسك باستكمال الدوري قبل البطولة.