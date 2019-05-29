رياضة | كل منافذ بيع تذاكر أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل منافذ بيع تذاكر أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر منافذ استلام تذاكر البطولة بعد الحجز عبر موقع "تذكرتي". الدرجة الأولى Advertisements أفرع أورانج: ( مصر الجديدة - مدينة نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسية - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادي - المقطم - الإسكندرية - الإسماعيلية - السويس). الدرجة الثانية والثالثة جميع مراكز الشباب التالية: (مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبي المعادي - نادي منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحي السادس بأكتوبر – نادي أصحاب الجياد بسموحة - نادى الشمس).

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