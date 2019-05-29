رياضة | مدرب ليفربول يكشف موقفه من صيام صلاح وماني في نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ليفربول يكشف موقفه من صيام صلاح وماني في نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول، عن موقفه من صيام ثنائى الريدز محمد صلاح وساديو مانى فى يوم مباراة نهائى دورى أبطال أوروبا.

وأكد "كلوب" أنه لا يمانع صوم اللاعبين يوم المباراة النهائية، وشدد على احترامه للدين الإسلامى، كما أشاد بمستوى صلاح ومانى سواء وقت الصيام أو غيره.

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وتابع: " صلاح وماني يتأخران أحيانًا في غرف تغيير الملاعب بسبب أداء الصلاح، بالتأكيد هناك العديد من الأمور في الحياة أهم من كرة القدم".

ويلتقي ليفربول مع توتنهام يوم 1 يونيو المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وأضاف المدير الفنى للريدز إن صلاح ومانى أحيانًا ما يتأخرون على غرف تغيير الملابس بسبب أدائهما للصلاة، وقال إن هناك العديد من الأمور فى الحياة أهم من كرة القدم.