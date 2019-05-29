رياضة | هنري يقترب من هذا المنصب في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هنري يقترب من هذا المنصب في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب تيري هنري أسطورة الكرة الفرنسية السابق من تولي منصب جديد داخل فريق برشلونة الإسباني في الأيام القادمة.

وأوضحت صحيفة "سبورت"الكتالونية، أن إدارة برشلونة استقرت على رحيل فالفيردى خلال اليومين المقبلين، على أن يكون النجم الفرنسي تييري هنري هداف الفريق السابق من الطاقم الفني.

Advertisements

وأشارت إلى أن روبرت مارتينيز، مدرب بلجيكا يقترب من خلافة فالفيردي للفريق الكتالونى ويساعده كمدرب ثانى تيرى هنرى.

ودافع هنرى عن ألوان برشلونة خلال الفترة من 2007 حتى 2010 وتوج مع الفريق بـ7 ألقاب أبرزها الثلاثية التاريخية فى 2009.