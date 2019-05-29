رياضة | أول طلب من ساري حال تولي تدريب يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول طلب من ساري حال تولي تدريب يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد ماوريسيو ساري، مدرب نادي تشيلسي الحالي، أولى طلباته حال توليه مهمة تدريب نادي يوفنتوس وذلك في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن ماوريسيو ساري قد طلب ضم إيسكو صانع ألعاب ريال مدريد، وذلك خلال فترة ميركاتو الصيف.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نادي يوفنتوس سيتوجب عليه دفع مبلغ بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني لو حاول ضم إيسكو.

وكان إيسكو قد غاب عن المشاركة بصفة أساسية مع ريال مدريد هذا الموسم، ودخل في صدام مع مدربه السابق سانتياجو سولاري، كما يمتد عقد اللاعب مع الملكي حتى 2022.