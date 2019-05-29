رياضة | المتناوي: الكاف بدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد عمرو فهمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتناوي: الكاف بدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد عمرو فهمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مجدي المتناوي المستشار القانوني للاتحادين المصري والأفريقي، أن الكاف بدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد عمرو فهمي السكرتير العام السابق.

وقال المتناوي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "هناك نزاعات قضائية بين الكاف وعمرو فهمي بخصوص سيارة ومعدات أخرى".

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وواصل أنه من الطبيعي أن يواجه أزمات في عمله بالكاف، وأكمل بقوله: "أنا مش داخل الكاف كطبيب أكيد موجود علشان المشاكل والنزاعات القضائية".

ولفت إلى أنه لا علاقة له بعمل أي لجنة في الكاف ودوره ينحصر في الشق القانوني فقط.