شكرا لقرائتكم الزمالك يحدد سيناريوهات مصير جروس في قيادة الأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مسئولو الزمالك، سيناريوهين للسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الحالى للفريق، لعرضهما عليه لتحديد موقفه النهائى من الاستمرار فى قيادة الأبيض عقب مواجهة الإنتاج الحربى من عدمه، والمقرر لها غدًا الخميس، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، خاصة أن عقد المدرب السويسرى ينتهى بشكل رسمى مع النادى الأبيض فى اليوم التالى للمباراة، لذلك يبحث مسئولو النادى الأبيض عن حسم المسألة بشكل نهائى خلال الساعات الجارية.

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء جهزت سيناريوهين لجروس، أولهما التقدم بعرض إلى المدرب السويسرى بتوقيع عقد لاستكمال بطولة الدورى والكأس فى القيادة الفنية للفريق، أما العرض الثانى سيكون بتوقيع عقدًا ينتهى بنهاية الموسم القادم مع وضع بنود تتيح لإدارة النادى مسألة إقرار مصيره وتجديد الثقة فيه عقب نهاية منافسات الموسم الحالى من عدمه، بجانب موافقته على مقابل مادى يكون مناسبًا للميزانية الموضوعة للجهاز الفنى للفريق الأبيض.

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وتابع المصدر ذاته، التأكيد على أن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، جهز سيناريو احتياطيًا فى حالة عدم التوافق والوصول لاتفاق مع السويسرى كريستيان جروس، حول الفترة المقبلة، حيث يوجد اتجاه داخل النادى الأبيض، بالاستعانة بمدرب "طوارئ" عقب الانتهاء من المواجهة المقبلة أمام الإنتاج الحربى، ويُعد خالد جلال، المدير الفنى السابق للفريق، أبرز المرشحين لتلك المهمة، خاصة بعدما استطاع من قبل قيادة الفريق للتتويج بلقب كأس مصر فى الموسم الماضى، قبل التعاقد مع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الحالى للفريق، وتنتظر إدارة النادى الأبيض حسم السويسرى لموقفه بشكل نهائى قبل ليلة رحيله أمام الإنتاج الحربى، وذلك لتحديد الملامح النهائية بشأن القيادة الفنية للفريق الأبيض، حتى لا تؤثر على استقرار الفريق، نظرًا لحساسية الفترة المقبلة والتى ستشهد خوض الأبيض مباريات حاسمة فى مشواره ببطولة الدورى، بعدما تصدر الأهلى ترتيب جدول المسابقة برصيد 74 نقطة من 32 مباراة خاضها حتى الآن، ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والأبيض، فيما خاض الزمالك 29 مباراة فى المسابقة المحلية، حصد خلالهم 66 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، ويتبقى له خمس مباريات أمام الإنتاج الحربى وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى والأهلى، بالإضافة إلى المنافسة على لقب كأس مصر، الذى يسعى الأبيض للاحتفاظ بلقبه.