شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلن التصور النهائى لمؤجلات الدورى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، اليوم التصور النهائى لمؤجلات الدورى وكأس مصر، بعد اعتماده من قبل المجلس، وطرحه بشكل نهائى من قبل لجنة المسابقات .

كان اتحاد الكرة أجل اعلان التصور النهائى للمؤجلات 24 ساعة، ليتم إعلانها اليوم بدلا من الغد

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وأصدر اتحاد الكرة بيانًا مقتضبا، أكد فيه تمسك الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة خافيير أجيري بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لنهائيات الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر اعتبارا من 21 الشهر المقبل.

وبناء على ذلك أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم استمرار العمل بجدول مسابقة الدوري الممتاز الذي أعلن عنه مؤخرا ، والتأكيد على الأندية المعنية أن المباريات المقرر اقامتها يوم الخميس الموافق 30 مايو الحالي و3 يونيو المقبل قائمة في موعدها .