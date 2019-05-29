اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، اليوم التصور النهائى لمؤجلات الدورى وكأس مصر، بعد اعتماده من قبل المجلس، وطرحه بشكل نهائى من قبل لجنة المسابقات .

كان اتحاد الكرة أجل إعلان التصور النهائى للمؤجلات 24 ساعة، ليتم إعلانها اليوم بدلا من أمس.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا مقتضبا، أكد فيه تمسك الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير أجيري بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لنهائيات الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر اعتبارا من 21 الشهر المقبل.

وبناء على ذلك، أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم استمرار العمل بجدول مسابقة الدوري الممتاز الذى أعلن عنه مؤخرا، والتأكيد على الأندية المعنية أن المباريات المقرر اقامتها يوم الخميس الموافق 30 مايو الحالي و3 يونيو المقبل قائمة فى موعدها .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا