شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، اليوم التصور النهائى لمؤجلات الدورى وكأس مصر، بعد اعتماده من قبل المجلس، وطرحه بشكل نهائى من قبل لجنة المسابقات .

كان اتحاد الكرة أجل إعلان التصور النهائى للمؤجلات 24 ساعة، ليتم إعلانها اليوم بدلا من أمس.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا مقتضبا، أكد فيه تمسك الجهاز الفني للمنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير أجيري بموعد انطلاق معسكر الفريق يوم 6 يونيو المقبل استعدادا لنهائيات الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر اعتبارا من 21 الشهر المقبل.

وبناء على ذلك، أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم استمرار العمل بجدول مسابقة الدوري الممتاز الذى أعلن عنه مؤخرا، والتأكيد على الأندية المعنية أن المباريات المقرر اقامتها يوم الخميس الموافق 30 مايو الحالي و3 يونيو المقبل قائمة فى موعدها .