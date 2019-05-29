شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سموحة تصل من أنجولا بعد الفوز ببرونزية البطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل صباح اليوم ،الأربعاء، بعثة فريق سلة سموحة قادمة من انجولا بعد المشاركة فى البطولة الأفريقية، والتى توج بها أول أغسطس الأنجولى.

وحقق سموحة المركز الثالث وبرونزية البطولة بعد التغلب على القيروان التونسى .

وتضم قائمة سموحة كل من تامر مصطفى، وأشرف السيد، وشريف الدياسطى، وأحمد السيد، وعمر عزب، وأحمد عزب، وجيمس إدواردو، وإبراهيم خالد، وأوجستين أوكوسن، ومروان سرحان، بالإضافة إلى رؤوف محمد مصطفى وأداموف تاكا، ويرأس البعثة أحمد عجلان عضو مجلس إدارة النادى .

كان سفير مصر فى أنجولا خالد عبد الرحمن، قد أقام احتفالا للبعثة فى منزله أول أمس قبل مغادرتهم انجولا.