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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والبث المباشر

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الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

تجرى مساء اليوم الأربعاء الموافق 29-5-2019 مباريات مثيرة وهامة في الدوريات العالمية ، حيث يواجه فريق ارسنال الانجليزي نظيره الانجليزي في نهائي بطولة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” ، فيما يواجه النصر السعودي فريق ذوب اهن الايراني في مباراة مؤجلة في دوري ابطال اسيا لكرة القدم.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 29 مايو (آيار):
الدوري الأوروبي
23:00 تشيلسي × آرسنال

كأس العالم للشباب
20:00 الإكوادور × المكسيك

20:00 إيطاليا × اليابان

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22:30 السنغال × بولندا

22:30 كولومبيا × تاهيتي

وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365:

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر في نهائي الدوري الأوروبي
https://www.alweeam.com.sa/593205‎

مشاهدة مباراة النصر وذوب آهن الايراني بث مباشر في دوري أبطال آسيا
https://www.alweeam.com.sa/593208

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