شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد موعد لمباراة الأهلى وبيراميدز بكاس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مجلس إدارة اتحاد الكرة أحد يومىّ 26 أو 27 أغسطس المقبل موعدا لمباراة الأهلى وبيراميدز المؤجلة من دور الـ16 بكأس مصر. وتقام مباريات كأس مصر المقبلة بمشاركة الصفقات الجديدة حيث سيتم فتح باب القيد للاندية أواخر يوليو المقبل. Advertisements يذكر أن نادى الزمالك هو حامل لقب بطولة كأس مصر.

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