شكرا لقرائتكم بعثة "سلة سموحة" تصل من انجولا بعد المشاركة فى البطولة الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصل صباح اليوم ،الاربعاء، بعثة فريق سلة سموحة قادمة من انجولا بعد المشاركة فى البطولة الأفريقية والتى توج بها أول أغسطس الأنجولى

وحقق سموحة المركز الثالث وبرونزية البطولة بعد التغلب على القيروان التونسى .

وتضم قائمة سموحة كل من تامر مصطفى، وأشرف السيد، وشريف الدياسطى، وأحمد السيد، وعمر عزب، وأحمد عزب، وجيمس إدواردو، وإبراهيم خالد، وأوجستين أوكوسن، ومروان سرحان، بالإضافة إلى رؤوف محمد مصطفى وأداموف تاكا، ويرأس البعثة أحمد عجلان عضو مجلس إدارة النادى .

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كان سفير مصر فى أنجولا خالد عبد الرحمن قد أقام احتفال للبعثة فى منزله اول أمس قبل مغادرتهم انجولا.