القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وارسنال اليوم في نهائي الدوري الاوروبي

تستقبل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أرسنال وتشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي اليوم عبر مختلف الأقمار الصناعية عدا النايل سات مجاناً ودون تشفير، وتبدأ المواجهة الختامية لليوربا ليغ الساعة العاشرة بتوقيت الرياض، وتمتلك قنوات بي إن سبورتس حقوق نقلها في منطقة الشرق الأوسط باللهجة العربية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ارسنال وتشيلسي

تختتم اليوم بطولة الدوري الأوروبي بلقاء تشيلسي وأرسنال على ملعب باكو الأوليمبي، ويتحدد الفريق الفائز خلال 90 دقيقة إذ لم ينتهي الوقت الأصلي بفوز أحد الطرفين، حيث يمتد اللقاء لوقت إضافي حال التعادل ومن ثم ركلات الترجيح، والآن أضبط ترددات القنوات المجانية الناقلة لمباراة ارسنال وتشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي.

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

تأهل أرسنال إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على فالنسيا في نصف النهائي ذهاباً وإياباً، في حين تأهل تشيلسي بركلات الترجيح بعد التعادل مع إينتراخت فرانكفورت بهدف لمثله ذهاباً وإياباً.