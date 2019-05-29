تشكيلة مباراة تشيلسي وارسنال المتوقعة لنهائي الدوري الأوروبي اليوم

توقعت صحيفة “الجارديان” الإنجليزية تشكيل نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال وتشيلسي والتي يستضيفها ملعب باكو الأوليمبي مساء اليوم الأربعاء التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، حيث من المفترض أن تشهد المباراة تواصل غياب النجم الفرنسي كانتي عن تشكيلة تشيلسي الرسمية لبداية اللقاء لعدم تعافييه الكامل من الإصابة، في حين يقود لاكازيت وأوباميانغ هجوم الجانزر أمام البلوز.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة أمام أرسنال

يفترض أن يبدأ الإيطالي ساري مباراته ضد أرسنال اليوم في الدوري الأوروبي بالحارس الإسباني كيبا، وفي خط الدفاع الرباعي أزبليكويتا، كريستنسين، ديفيد لويز، ماركوس ألونسو، وفي خط وسط الفريق جورجينيو، كوفاتسيتش، باركلي، وفي خط الهجوم هازارد، ويليان، جيرو.

تشكيلة ارسنال امام تشيلسي

يبدأ أوناي إيمري المدير الفني الإسباني لفريق أرسنال مباراته بتشكيل يتكون من تشيك لحراسة المرمى، كوسيلني، مونريال، سوكراتيس في الدفاع، وفي الوسط نايلس، تشاكا، توريرا، كولاسيناتش، أوزيل، وفي الهجوم لاكازيت وأوباميانغ.