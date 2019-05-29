قبل نهائي الدوري الأوروبي .. 3حقائق خفية يجهلها البعض قبل موقعة ارسنال وتشيلسي

يستضيف ملعب باكو الأوليمبي مواجهة نهائي يوربا ليغ بين ارسنال وتشيلسي مساء اليوم الأربعاء، وهي مباراة الفرصة الأخيرة لكلا الفريقين للتتويج بلقب هذا الموسم بعد فشلهما على مستوى البطولات المحلية، وسنسلط الضوء على أبرز ثلاث حقائق قد يجهلها البعض قبيل ساعات من الديربي اللندني.

بيدرو وتحقيق المستحيل

تمثل مباراة تشيلسي وارسنال في نهائي الدوري الأوروبي أهمية كبيرة للدولي الإسباني السابق بيدرو رودريجيز، حيث أن جناح برشلونة السابق في حال نجح في تحقيق بطولة الدوري الأوروبي سيكون جمع بين كافة الألقاب الممكنة سواء مع الأندية التي لعب معها أو المنتخب الإسباني، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس اسبانيا، السوبر الإسباني، السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية مع ناديه السابق برشلونة، وبطولات كأس انجلترا، والدوري الإنجليزي مع ناديه الحالي تشيلسي، بالإضافة لتتويجه بكأس العالم 2010 وأمم أوروبا 2012 مع منتخب بلاده اسبانيا، وهو الإنجاز الفريد من نوعه في التاريخ، حيث لم يسبق لأي لاعب كرة قدم تحقيقه سواء في العصر الحالي أو العصور الماضية.

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ارسنال وحلم دوري الأبطال

بعد فشل فريق شمال لندن، نادي أرسنال، بقيادة المدير الفني الإسباني أوناي إيمري في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل بعد فشله في التواجد ضمن المراكز الأربع الأولى بجدول ترتيب البريميرليغ، لا تزال الفرصة سانحة أمام المدفعجية للتواجد ضمن عصبة الأبطال الموسم القادم في حال نجحوا في الفوز بلقب الدوري الأوروبي على الجار نادي تشيلسي.

تشيلسي الأنجح أوروبياً بين كبار انجلترا

رغم الأداء المتواضع لفريق تشيلسي في السنوات الأخيرة محلياً وأوروبياً، إلا أن أسود لندن في طريقهم لإحراز لقب أوروبي جديد هو الثالث للفريق في أخر سبع سنوات في حال الفوز على مواطنه أرسنال اليوم الأربعاء، في حين فشلت جميع الأندية الإنجليزية المشاركة في البطولات الأوروبية من أحراز أي لقب أوروبي بخلاف تشيلسي منذ تتويج ماشستر يونايتد على بلقب دوري الأبطال 2008، ومن الصدف أنه كان على حساب نفس الفريق تشيلسي بركلات الترجيح.

ونجحت تشيلسي في التتويج بلقب دوري الأبطال 2012 كأخر فريق إنجليزي ينتزع اللقب الأوروبي على حساب البايرن، قبل أن يتوج بلقب الدوري الأوروبي على حساب بنفيكا في العام الذي يليه، وسيكون التتويج على حساب أرسنال اليوم بمثابة اللقب الثالث لأزرق لندن.