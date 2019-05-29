كتب إسلام معوض
قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة: إن مسابقة الدوري العام ستنتهي عقب كأس الأمم الأفريقية، حيث سيتبقى 4 مباريات تلعب بعد انتهاء البطولة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي سيف زاهر بقناة "تايم سبورت" أنه كان هناك تصور آخر ينتظر الموافقة عليه من قبل خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، لكن الأخير رفض أي تغيير في برنامجه، حتى لا يحدث لخبطة في معسكر الفريق القومي الذي يبدأ يوم 6 يونيو.
وتابع:" وبالتالي أخبرت الأندية هاتفيا أننا مستمرون على نفس الجدول الذي كنا وضعناه مؤخرًا دون أي تعديلات، حيث سيتبقى 4...
كانت هذه تفاصيل خبر عامر حسين يعلن رسميا إنتهاء الدوري بعد كأس الأمم الأفريقية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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