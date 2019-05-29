رئيس الزمالك: القبض على هشام عشماوي أهم من لقب الكونفيدرالية.. فيديو

كتب محمد رشاد

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن تسليم مصر، من الجيش الوطني الليبي، أحد الإرهابيين شديدي الخطورة، وهو هشام عشماوي المطلوب على ذمة قضايا إرهابية، أمس الثلاثاء، أهم بكثير من فوز الفارس الأبيض بلقب الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال رئيس الزمالك فى تصريحات تليفزيونية: "هشام عشماوي تسبّب فى قتل العديد من جنودنا المصريين وضباطنا فى سيناء، بجانب قتل النائب العام هشام بركات، أهنئ الشعب المصري على أن أصبح له يد قوية قادرة على صد أي عدوان على مصر لوجود إرادة قوية تتمثل فى الشعب المصري وقواته المسلحة ورجال الشرطة...