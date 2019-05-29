شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يشارك فى مران الأهلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك ناصر ماهر لاعب النادى الأهلى، فى مران الفريق اليوم، الأربعاء، بعدما غاب عن مران الأمس بسبب وفاة والده، حيث حصل اللاعب على إذن بالغياب عن مران الفريق.
كان محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادى الرياضية قد نعوا ببالغ الحزن والأسى والد ناصر ماهر، الذى يُعد أحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادى الأهلى وتمت إعارته لناديي بتروجت وسموحه لإكسابه مزيد من الثقة فى أداء المباريات وهو ما نجح فيه ليعود فى بداية الموسم الحالى إلى القلعة الحمراء.
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