شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لمنافذ بيع تذاكر أمم افريقيا 2019 عبر تطبيق "تذكرتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل منافذ بيع تذاكر بطولة أمم افريقيا 2019، عملها اليوم، الاحد، وفقا للمواعيد الخاصة بشهر رمضان، حيث تبدأ من العاشرة صباحا حتى الرابعة عصراً، ومن الثامنة مساءً حتى الواحدة صباحاً. وحددت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا منافذ استلام التذاكر والتى يقدم " الخليج 365 قائمة كاملة بها : Advertisements الدرجه الأولى: أفرع أورنج التالية ( مصر الجديدة - مدينه نصر - التجمع - الرحاب - الدقى - وسط البلد- الزمالك -المنيل - العباسيه - شبرا - 6 اكتوبر - الهرم - المعادى - المقطم -" الاسكندريه - الإسماعليه - السويس ). الدرجه الثانية و الثالثة : جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيرة - مركز شباب الأولمبى المعادى - نادى منتخب السويس - مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية - الحى السادس بأكتوبر - نادى اصحاب الجياد بسموحه - نادى الشمس. كما خصصت تذكرتى خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات و رقمه 15355.

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