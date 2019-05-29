شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش أمام الأهلى فى ختام الدورة الثلاثية لتحديد بطل سوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء، فريق رجال كرة اليد بنادى طلائع الجيش نظيره الأهلى فى ختام الدورة الثلاثية لتحديد بطل السوبر المحلى. وشهد انطلاق الدورة خسارة الأهلى أمام سبورتنج بنتيجة 21 / 19 قبل أن يلتقى الفريق السكندرى نظيره طلائع الجيش فى نفس التوقيت مساء أمس الثلاثاء . Advertisements وتشهد الدورة حضور حاملى بطاقات الاتحاد و حاملى كارنيهات الأندية المتبارية فقط .

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