شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يعلن قائمة منتخب مصر الأوليمبى .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن اليوم ، الأربعاء، شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر يونيو، والذى ينطلق يوم 4 من نفس الشهر.
ويخوض منتخب مصر الأوليمبى وديتين أمام أوزباكستان 9 و 11 يونيو ثم فلسطين يوم 16 يونيو، ثم ودية أمام السودان لم يحدد موعدها النهائى بعد.
ويستعد منتخب مصر الأوليمبى لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل بمصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
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