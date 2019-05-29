اخبار الرياضه

جهاد جريشة مهدد بالاستبعاد من كأس العالم للشباب بعد عقوبة الكاف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصبح الحكم الدولي جهاد جريشة، مهددًا بالاستبعاد من بطولة كأس العالم للشباب التي تقام في بولندا، بعد العقوبة التي وقعها عليه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

وقال مصدر في اتحاد الكرة، إن هناك تخوفًا من استبعاد الحكم الدولي من مونديال الشباب بسبب عقوبة الكاف، موضحًا أن العقوبة قد

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
تؤثر في معنويات جريشة إلى حد كبير.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، إيقاف جهاد جريشة 6 شهور، بسبب آدائه السئ في لقاء الوداد والترجي، بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جهاد جريشة مهدد بالاستبعاد من كأس العالم للشباب بعد عقوبة الكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا