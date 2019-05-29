جهاد جريشة مهدد بالاستبعاد من كأس العالم للشباب بعد عقوبة الكاف

أصبح الحكم الدولي جهاد جريشة، مهددًا بالاستبعاد من بطولة كأس العالم للشباب التي تقام في بولندا، بعد العقوبة التي وقعها عليه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

وقال مصدر في اتحاد الكرة، إن هناك تخوفًا من استبعاد الحكم الدولي من مونديال الشباب بسبب عقوبة الكاف، موضحًا أن العقوبة قد

تؤثر في معنويات جريشة إلى حد كبير.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، إيقاف جهاد جريشة 6 شهور، بسبب آدائه السئ في لقاء الوداد والترجي، بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.