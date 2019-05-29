تعرف على موعد لقاء الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، على موعد لقاء الأهلي وبيراميدز، في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامته بعدكأس الأمم الأفريقية 2019.
واتفقت اللجنة على إقامة المباراة يوم 26 أو 27 أغسطس المقبل، وتجرى المفاضلة
ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الموعد النهائي للقاء اليوم الأربعاء، خلال التصور الذي يجهزه عامر حسين لمواعيد البطولة بالكامل.
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