إبراهيم نور الدين أقرب المرشحين للمشاركة في أمم أفريقيا بدلًا من جريشة

علمت "الوفد"، أن الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، مرشحًا بقوة للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر، بدلًا من جهاد جريشة. الأمم الأفريقية 2019 في مصر، بدلًا من جهاد جريشة. وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، إيقاف جهاد جريشة 6 شهور، بسبب آدائه السئ في لقاء الوداد والترجي، بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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