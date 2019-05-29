استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، على إقامة نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي، يوم 10 سبتمبر المقبل، قبل انطلاق الموسم الجديد. سبتمبر المقبل، قبل انطلاق الموسم الجديد. وكانت لجنة المسابقات قررت إقامة بطولة كأس مصر للموسم الحالي قبل انطلاق الموسم الجديد، على أن يسمح للفرق المشاركة في البطولة، بإشراك الصفقات الجديدة، أسوة بما حدث في موسم 2014/2015.

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كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يحدد يوم 10 سبتمبر موعدًا لنهائي كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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