مفاجأة .. حكم مصري يدير لقاء الزمالك والإنتاج الحربي

يسود اتجاه قوي لدى لجنة الحكام باتحاد الكرة، لتعيين طاقم حكام مصري لإدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي المقرر لها غدًا الخميس ضمن مؤجلات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز. لبطولة الدوري الممتاز. وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الزمالك لم يطلب حتى الآن تعيين حكم أجنبي لإدارة المباراة، والوقت لن يسعف لجنة الحكام لاستقدام طاقم أجنبي قبل اللقاء بـ24 ساعة فقط. والجدير بالذكر أن آخر مباراة للزمالك في الدوري أمام الداخلية، أدارها الحكم المصري محمد الصباحي، وفاز بها الأبيض بهدفين لهدف.

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