وادي دجلة يطلب تعيين حكم أجنبي لمباراته مع الإنتاج الحربي

تلقى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، خطابًا رسميًا من نادي وادي دجلة، يطلب فيه تعيين طاقم حكامأجنبي لمباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي، المقرر لها 3 يونيو المقبل في
وكان دجلة طلب تعيين حكم أجنبي لمباراة الفريق أمام حرس الحدود في الجولة الماضية للبطولة المحلية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 – 1.
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