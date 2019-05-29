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وادي دجلة يطلب تعيين حكم أجنبي لمباراته مع الإنتاج الحربي

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تلقى اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، خطابًا رسميًا من نادي وادي دجلة، يطلب فيه تعيين طاقم حكام

أجنبي لمباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي، المقرر لها 3 يونيو المقبل في
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الجولة الأخيرة للدوري.

وكان دجلة طلب تعيين حكم أجنبي لمباراة الفريق أمام حرس الحدود في الجولة الماضية للبطولة المحلية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 – 1.

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