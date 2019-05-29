اتحاد الكرة: عقوبة الكاف ضد جهاد جريشة مخالفة للوائح

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن العقوبة التي وقعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، على جهاد جريشة الحكم الدولي، بالإيقاف لمدة 6 شهور، تخالف اللوائح.
وشرح المصدر في تصريحات لـ "الوفد"، إن الكاف أعلن إيقاف الحكم بسبب آدائه السئ في لقاء الترجي والوداد بذهاب نهائي دوري أبطال
وتابع أن الحالة الوحيدة لإعلان العقوبة على أي حكم، أن يكون الأمر متعلق بفعل مُشين.
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