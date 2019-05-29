تشيلسي يتفوق على آرسنال تاريخيًا قبل نهائي الدوري الأوروبي

يلتقي تشيلسي امام ارسنال غدا في نهائي الدوري الاوروبي في المواجهة التي تجمع بينهم علي ملعب باكو الاوليمبي.

وسبق ان التقي تشلسي امام ارسنال في الكثير من المواجهة ونستعرضها.

تقابل الفريقين من قبل في 198مباراة جمعت بينهم حقق تشلسي الانتصار في 76مباراة

بينما حسم التعادل بينهم في 57 وتلقي تشلسي الخسارة امام ارسنال في 65مباراة.

ونجح تشلسي في تحقيق كاس الرابطة الانجليزيه علي حساب ارسنال في 2007 بهدفين مقابل هدف والدرع الخيريه في

2005بهدفين مقابل هدف. بينما نجح ارسنال في تحقيق الدرع الخيريه علي حساب تشلسي في 2017 بضربة الترجيح ،والدرع الخيريه في 2015بهدف دون رد ولقب كاس الاتحاد الانجليزي في 2002.

بينما في دوري ابطال اوروبا التقي من قبل في مواجهتنين عام 2004حسم التعادل الايجابي مواجهة الذهاب وفي الاياب حقق تشلسي الانتصار بهدفين مقابل هدف