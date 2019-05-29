يلتقي تشيلسي امام ارسنال غدا في نهائي الدوري الاوروبي في المواجهة التي تجمع بينهم علي ملعب باكو الاوليمبي.
وسبق ان التقي تشلسي امام ارسنال في الكثير من المواجهة ونستعرضها.
تقابل الفريقين من قبل في 198مباراة جمعت بينهم حقق تشلسي الانتصار في 76مباراةبينما حسم التعادل بينهم في 57 وتلقي تشلسي الخسارة امام ارسنال في 65مباراة.
ونجح تشلسي في تحقيق كاس الرابطة الانجليزيه علي حساب ارسنال في 2007 بهدفين مقابل هدف والدرع الخيريه في
بينما في دوري ابطال اوروبا التقي من قبل في مواجهتنين عام 2004حسم التعادل الايجابي مواجهة الذهاب وفي الاياب حقق تشلسي الانتصار بهدفين مقابل هدف
كانت هذه تفاصيل خبر تشيلسي يتفوق على آرسنال تاريخيًا قبل نهائي الدوري الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.