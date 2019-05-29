رياضة | خطوة ليون تقرب اللاعب الذهبي من ريال مدريد أو برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة ليون تقرب اللاعب الذهبي من ريال مدريد أو برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطي نادي أولمبيك ليون الفرنسي، لاعبه فيرلاند ميندي الضوء الأخضر للرحيل عن الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن ليون تراجع عن تردده بشأن بيع ميندي، وقرر الموافقة على رحيله لكن بسعر لن يقل عن 55 مليون يورو.

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وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ليون تلقى 3 عروض لميندي، من ريال مدريد، وبرشلونة ونابولي، ورفضها النادي الفرنسي نظرًا لأن القيمة المالية لها كانت تتراوح بين 30 و35 مليون يورو.

ويرتبط ميندي بعقد مع ليون حتى صيف 2023 المقبل، ويُعد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر خلال الموسم المنتهي للدوري الفرنسي.