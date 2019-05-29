رياضة | زيدان يرغب في التعاقد مع نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يرغب في التعاقد مع نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية فرنسية، إلى نية زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، للتعاقد مع صفقة من يوفنتوس لأجل تدعيم صفوف النادي الملكي .

ويحاول نادي ريال مدريد ضم بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد ولكن من الممكن أن تفشل الصفقة لذلك قررت الإدارة وضع صفقة يوفنتوس كبديل لبوجبا.

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وأوضحت صحيفة "لو 10 سبورت"، أن حال توقيع نادي ريال مدريد مع بول بوجبا لن يكون أمراً سهلاً، خاصةً أن إدارة مانشستر يونايتد متمسكة ببقاء الفرنسي الدولي.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن زين الدين زيدان سوف يتجه للتعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس ليكون بديلاً لصفقة انتقال بول بوجبا خاصة أنه لن يكلف خزينة الملكي كثيراً.