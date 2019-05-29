شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، مساء الثلاثاء، تحت قيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز، الخميس.

بدأت تدريبات الفريق بجلسة بين جروس واللاعبين في منتصف الملعب، تحدث خلالها عن الفترة المقبلة واستعدادات الفريق لمباريات الدوري الممتاز.

طالب جروس اللاعبين بضرورة التركيز في اللقاء وعدم شغل أنفسهم بالحديث عن تأجيل مباريات الدوري، وأنهم يجب أن يكونوا مستعدين لأي ظروف.

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ووجه تعليمات خاصة لمحمد عبدالسلام، مدافع الفريق خلال التدريبات، إذ انفرد باللاعب في جلسة سريعة طلب خلالها بعض التعليمات لتنفيذها خلال التدريبات.

وعاد محمود الونش، وطارق حامد، ومحمود جنش، لاعبو الفريق للمشاركة في التدريبات بملعب النادي، وانتظم الثلاثي في المران، الثلاثاء، بعد الحصول على راحة من تدريبات أمس.

وشارك عماد السيد، حارس مرمى الفريق في التدريبات الجماعية مع زملائه بالكرة خلال التدريبات التكتيكية، كما خاض فقرة تأهيلية تحت قيادة الدكتور عمرو المطراوي بسبب إصابة اليد التي يعاني منها.

بينما أدى حراس المرمي بالفريق محمود جنش وعمر صلاح ومحمود عبدالمنصف تدريبات تحت قيادة مدرب حراس المرمي، وجاء المران خفيفا بالكرة وبعض الجمل التكتيكية.

ومن ناحية أخرى، خاض محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق مرانًا خفيفًا في الملعب قبل أن يتوجه للجيمانيزيوم لخوض تدريبات منفردة، حيث سمح له الجهاز الفني بعدم المشاركة في التقسيمة خلال التدريبات.